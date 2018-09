Unterm Strich ist Rapid jetzt Tabellenführer

Das hörte man schon in den letzten Jahren. „Und zieht sich jetzt durch die aktuelle Saison“, muss Kapitän Stefan Schwab zugeben. Weil der „Panik-Virus“ vor dem Tor auch die Neuen, also Deni Alar, Christoph Knasmüllner und Andrei Ivan, ansteckte. Zumindest in der Liga. Aber die ist das tägliche Brot, nahrhafter als die Europa League. International kann sich Rapid zwar positiv „ablenken“, aber keinen Titel holen.