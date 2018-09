Drei Afghanen hatten 21 Straftaten verübt!

Insgesamt 21 Straftaten verübt

So geriet ein 19 Jahre alter Afghane in der Vergangenheit bereits elfmal ins Visier der Polizei, sechsmal wegen Drogenvergehen sowie fünfmal wegen Körperverletzung und Attacken auf Polizeibeamte. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt, vier Monate davon musste er in der Gefängniszelle verbringen. Ein drei Jahre älterer Landsmann kam ebenfalls bereits mit dem Gesetz mehrfach in Konflikt.