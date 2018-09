Jetzt Anzeigen wegen versuchten Mordes!

Eine Anzeige wegen versuchten Mordes und vorsätzlicher Gemeingefährdung erwartet nun jene sechs Schubhäftlinge, die am Freitagabend in einer Zelle im Wiener Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel Feuer gelegt hatten. Wie Staatsanwaltschaftssprecherin Nina Bussek erklärte, könne bei dem Vorfall zumindest ein bedingter Vorsatz angenommen werden. Die Häftlinge hatten offenbar auf ihre ausweglose Situation aufmerksam machen wollen und ein „Zeichen setzen“ wollen. Sie wurden allesamt schwer verletzt, auch vier Polizisten konnten am Tag danach ihren Dienst nicht versehen, ebenso mussten 14 weitere Insassen des Polizeianhaltezentrums von Rettungskräften untersucht werden.