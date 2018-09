Graffiti zwischen Kunst und Sachbeschädigung

Joseph Kyselak war ein Alpinist und Hofkammerbeamter in Wien. Das an sich ist nichts Besonderes, aber für die Graffiti-Kultur war er mit seinen Namensgravuren einer der ersten „Tagger“. Seit 1798 hat sich freilich viel getan. Und auch er wurde seiner Zeit bereits als Kritzler bezeichnet und als Vandalist. Wir wollen nun deine Meinung hören. Ganz nach dem Motto: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ laden wir zu einer Diskussion in den Kommentaren und im krone.at-Forum ein.