Calle Libre Festival: Fest der Street Art

Jeder hat eine Meinung zu Graffiti: Von Vandalismus über Sachbeschädigung zu Kunst. Das Street Art Festival Calle Libre will dazu beitragen, dass sich mehr Menschen mit der Thematik beschäftigen, um die breite Spanne an visuellen Erscheinungsbildern, politische und soziale Zugänge sowie die Reaktionen darauf, besser verstehen zu können. Bereits zum fünften Mal findet das Festival vom 4. bis 11. August 2018 an verschiedenen Locations in Wien statt.