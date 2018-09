Bunte Streetart-Kunst gegen tristes Waldsterben

„Müssen erkennen, was wir da zerstören“

In Kooperation mit den drei Streetart-Künstlern Frau Isa, Kathi Macheiner und Lilo Krebernik entstand deshalb für die Aktion „Wings of Paradise“ ein farbenprächtiges Fassadenkunstwerk, ein bunter Farbtupfer, der sich vom Grau der Umgebung abhebt. Doch nicht nur in Wien wurde mit Farbe und prächtigen Motiven auf das Schwinden der grünen Wälder hingewiesen. Insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt - von New York bis Taipeh - nahmen teil, um ein Zeichen für den Schutz der Natur, der Tiere und auch der Menschen zu setzen. „Wir Menschen müssen erkennen, was wir da zerstören, wenn wir Sachen kaufen ohne darüber nachzudenken. So viele Tiere sind bedroht, so viele Bäume werden gerodet, nur damit Konzerne Profit machen“, so Streetart-Künstlerin Frau Isa.