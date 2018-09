Schubert klettert in Kombi zu Gold bei Heim-WM

Schubert verzeichnete im Finale der besten sechs Kombinierer in seiner Zitterdisziplin Speed als Zweiter einen starken Einstieg. Mit Rang eins im Bouldern setzte sich der Innsbrucker an die Spitze. „Es war im Bouldern ein sehr starkes Feld, dass ich da in Führung gehe, hätte keiner so vorhergesehen, das war die halbe Miete“, so Schubert. Im Vorstieg reichte ihm dann Platz zwei hinter Ondra zum Titel. Zwei Goldene bei einer WM waren bisher bei den Herren nur Ondra 2014 im Vorstieg und Bouldern gelungen.