Siegtor durch Siegl! Hartberg gewinnt Kellerduell

Vor knapp 2.366 Zuschauer entwickelte sich von Beginn an eine flotte Partie, in der zunächst die Gäste mehr vom Spiel hatten. Erstmals wirklich gefährlich wurde es in der 33. Minute, als Tobias Kainz den Ball bei einem Rettungsversuch vor dem einschussbereiten Kristijan Dobras an die eigene Latte setzte. Danach kamen auch die Hartberger zweimal der Führung nahe. In der 36. Minute verfehlte ein Schuss von Rajko Rep nur knapp das Tor, vier Minuten später scheiterte Youba Diarra an Altach-Goalie Martin Kobras, der Andreas Lukse wieder als Nummer eins ablöste. Diese Entscheidung von Coach Werner Grabherr sollte sich spätestens in der zweiten Hälfte zunächst bezahlt machen.