Anrainer klagen über Lärm bei GTI-Nachtreffen

Velden: Zu viel Lärm bei GTI-Nachtreffen

Für manche Anrainer ist das aber zu wenig: „Ich frage mich was die Polizei macht?!“, ist der in Velden lebende Konzertpianist Lothar Renee verärgert. Und weiter: „Ich liebe diesen Ort, aber zurzeit ist es wirklich schlimm. Es wird bis 1 Uhr in der Nacht gefeiert und laut Autogefahren! Die GTI-Fans verursachen den größten Lärm - und das mitten in der Nacht!“