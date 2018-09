Räikkönen spricht erstmals über sein Ferrari-Aus

„Die Gespräche haben in Monza angefangen, ich habe einen guten Draht zu Sauber behalten, die ganzen Jahre über. Aber ich hatte nicht im Kopf, eines Tages wieder zu Sauber zurückzugehen. Es ist so entstanden, und ich bin damit zufrieden“, erklärt Kimi. Die Chance, dass Sauber seine letzte Station sein werde, sei sehr groß, erklärte er weiter. Am Vertragsende wird er 41 Jahre alt sein und könnte zum Fahrer mit den meisten Grand Prix werden. „Mich interessieren Rekorde nicht“, so Räikkönen. Derzeit hält der Brasilianer Rubens Barrichello die Bestmarke mit 323 Rennen. Räikkönen steht am Sonntag beim Nachtrennen in Singapur vor seinem 286. Grand Prix.