Mazedonien: Fernab vom Massentourismus

Purpurrot strahlen die Blüten der Distel in der Morgensonne. Mächtige Königskerzen wiegen sich im Wind. Wilder Salbei verstreut sein Aroma. Neben dem Forstweg hat ein Esel Stellung bezogen und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. So macht sich auch das frühe Aufstehen bezahlt.



Melancholische Stimmung kommt beim Zwischenstopp in Dunje auf. Einst ein reiches Dorf, wurden die Häuser mittlerweile alle von der Natur zurückerobert. Übrig geblieben sind Steinruinen - und eine alte Frau, die ihr Kopftuch zurechtzupft und Äpfel pflückt. Von einem Grundstück, das einmal ihrem Nachbarn gehört hat. Landflucht ist in Mazedonien aktuell ein großes Thema.