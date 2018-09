Mit gestohlenen Kennzeichen getankt ohne zu zahlen

„Schaut man sich seine Vergangenheit an, wird klar, dass Not und Unbeholfenheit zur Verwirklichung seinen Taten geführt haben“, erklärt sein Verteidiger. „Ich hatte schon einen Grund für das alles“, meldet sich der Mann gegen Ende der Verhandlung zu Wort. „Ich hab’ immer gesagt, ich will wieder zurück ins Gefängnis“, sieht er offenbar keinen Grund mehr, in Freiheit leben zu wollen.