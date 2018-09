Bank Austria präsentiert neues Internetbanking

Die österreichische UniCredit-Tochter Bank Austria stellt ihr Internetbanking auf komplett neue Beine. Das neue Internetbanking mit der Bezeichnung „24You“ bringt einige neue Funktionen und wird bis Ende September in drei Wellen an die rund 800.000 Online-Kunden ausgerollt, kündigte Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil am Mittwoch an. Das bisherige Online-Banking bleibt vorerst weiterbestehen.