Ex-Rapidler sorgt für historischen Kosovo-Erfolg!

Der Name Atdhe Nuhiu sagt vielen etwas, die den erinnerungswürdigen Erfolg von Rapid gegen Aston Villa 2010 live miterlebt hatten. Damals traf ein gewisser Atdhe Nuhiu zum Ausgleich für die Grün-Weißen in Birmingham, am Montag sorgte er in der Nations League für den ersten Sieg in einem Pflichtspiel für die Nationalmannschaft von Kosovo. Er traf in der 55. Minute für die Hausherren gegen die Färöer-Inseln.