Einigung über „Vernichtung“ von Extremisten

Beim Syrien-Gipfel in Teheran haben der Iran, Russland und die Türkei am Freitag über die Zukunft des Bürgerkriegslandes diskutiert. Die drei Präsidenten der Länder, Hassan Rouhani, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan machten dabei deutlich, dass sie die Extremisten-Organisationen Islamischer Staat und Nusra-Front in Syrien vernichten wollen. Die russische Luftwaffe hatte zuvor Ziele in der Rebellenhochburg Idlib bombardiert.