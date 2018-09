„Chancenlos“: Schweden loben unser Nationalteam

So schreibt „Aftonbladet“ etwa: „Schweden mit B-Elf: Eine Erklärung, aber keine Entschuldigung: Wie kann man einen Abend in Wien verbringen? Man kann Schnitzel essen, in die Staatsoper gehen, Sachertorte schnabulieren - oder eine Testspielchance im Stress vergeben. Viele schwedische Spieler bekamen ein gutes Match, aber nur sehr wenige boten auch eine gute Partie.“