Jogi Löw nach 0:0: „Ein erster guter Schritt“

Von den Fans gab’s eine riesige Choreografie in Herz-Form, somit einen sympathischen Empfang - und die Deutschen zeigten sich in München, wo sechs Bayern-Spieler in der DFB-Startelf standen, engagiert. Versuchten im Duell WM-Versager gegen Champion mit Rüdiger links hinten, die Kontrolle zu übernehmen. Fanden per Hummels-Kopfball zur ersten Halbchance. „Les Bleus“? Begannen mit Tormann Areola statt des verletzten Kapitän Lloris, somit einer Änderung zur Final-Startelf. Giroud hatte die erste, Griezmann die beste Chance.