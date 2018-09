Andreas Gabaliers Ritt auf dem Einhorn

„Ich bin froh, dass die Szene im Kasten ist“, schnaufte Andreas Gabalier am Dienstag im Freilichtmuseum Vorau durch. Was Pferde betrifft, ist der Naturbursch nämlich einigermaßen skeptisch. Zu viele Reitunfälle sind ihm schon nahegegangen. Bei den Dreharbeiten für das Video zu „Hallihallo“ lief freilich alles wie am Schnürchen. Charly, ein Weißer Isländer, agierte vor der Kamera in Hollywood-Form: fehlerlos! Das gesamte Filmteam hatte den prächtigen Vierbeiner deswegen in Windeseile ins Herz geschlossen.