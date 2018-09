Profis streiken! Wirbel im dänischen Nationalteam

Am Mittwoch soll Dänemark ein Testspiel in der Slowakei bestreiten. Am Sonntag wartet der Auftakt in der Nations League gegen Wales. Doch noch steht nicht fest, ob und mit welchen Spielern Dänemark antreten wird. Grund: Die Mannschaft ist mit dem Fußballverband über die Ausgestaltung ihrer Verträge uneinig. Das Nationalteam wird vom dänischen Sportartikelhersteller Hummel gesponsert. Viele Spieler haben allerdings einen privaten Vertrag mit Konkurrenten.