100.000 Euro würden Kasperl und Pezi retten

Denn nach 68 Jahren und mehr als vier Millionen Besuchern soll für Kasperl, Pezi und Dagobert der letzte Vorhang fallen. Auf der Facebook-Seite des Theaters fordern Liebhaber nun auch die Stadt Wien zum Handeln auf. Via Twitter schaltete sich SPÖ-Kultursprecher und Ex-Minister Thomas Drozda ein: „Das Schließen dieses Kleinods wäre ein schwerer Kulturverlust - DAS GEHT NICHT! Ich trage gerne mit anderen Engagierten dazu bei, das ,Aus’ für das Urania Theater zu verhindern, um in zwei Jahren den 70er zu feiern.“ Wie gegenüber krone.at bekannt gegeben wurde, trifft Drozda am Mittwoch die beiden Betreiber des Theaters sowie Kunstkenner Daniel Landau.