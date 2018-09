Aus für Kasperl und Pezi nach mehr als 68 Jahren

Traurige Nachrichten am Sonntagabend: Nach mehr als 68 Jahren heißt es im kommenden Jahr zum letzten Mal „Krawuzikapuzi!“ für Kasperl und Pezi. Die Puppenbühne in der Urania schließt im April 2019 ihre Pforten, wie Theaterdirektor Manfred Müller in einer berührenden Nachricht auf Facebook bekannt gab. Grund für das Ende des seit Jahrzehnten bei Groß und Klein beliebten Theaters: Müller geht in den Ruhestand - und es hat sich kein kaufmännischen Nachfolger zur Leitung des Bühnengeschäfts gefunden.