Auch Justiz ermittelt nach Heeresboot-Unfall

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ist für den Fall, bei dem zwei junge Frauen lebensgefährlich verletzt wurden, zuständig. „Ermittelt wird gegen den Bootsführer“, sagte Friedrich Köhl, Sprecher der Behörde, am Montag. Zudem warte die Staatsanwaltschaft auf Ergebnisse der vom Bundesheer eingesetzten Untersuchungskommission. Wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, am Montag zudem bekannt gab, seien zwei Unteroffiziere mehrfach unter das Boot getaucht und hätten so einige der Passagiere bergen können.