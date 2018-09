Fans fordern weiter Trainer Djuricins Aus

Völlig absurd, drei Tage nach dem Europa-League-Aufstieg in Bukarest. „Wir leben in einer Demokratie, jeder kann sagen, was er will. Kritik muss von der richtigen Seite, auf sachlicher Ebene kommen“, reagierte Djuricin gefasst. Im Stadion-Inneren, wohin auch das TV-Interview verlegt wurde.