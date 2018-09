Soll Wien jetzt so rasch wie möglich neu wählen?

Die Bundesregierung mache vor, wie es in Wien gehen müsste, verweist Stumpf auf die Reformen, Verbesserungen und Fortschritte, die die „hervorragend funktionierende Bundesregierung ständig umsetzt“. Diese Aufbruchsstimmung fehle in Wien seit Jahren, so der FPÖ-Politiker. Seine Forderung: „Wählen wir neu, am besten so schnell wie möglich.“ Klubobmann Toni Mahdalik kündigte zugleich per Aussendung einen Neuwahlantrag im nächsten Gemeinderat an.