Tausende Demonstranten in Chemnitz auf der Straße

Auch eine Woche nach dem gewaltsamen Tod des 35-jährigen Deutsch-Kubaners Daniel H. in Chemnitz kehrt in der sächsischen Stadt keine Ruhe ein. Unter dem Motto „Herz statt Hetze“ sind am Samstag mehrere tausend Menschen zusammengekommen, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen. An der von einem breiten Bündnis getragenen Großdemonstration nahmen auch mehrere Spitzenpolitiker teil. Mehrere tausend Menschen nahmen indes an einer AfD-Kundgebung teil. Die Polizei war auch in den Abendstunden mit einem Großaufgebot im Einsatz - auch Wasserwerfer und Reiter waren wegen befürchteter gewalttätiger Auseinandersetzungen (siehe auch Video oben) in Bereitschaft. Die Lage in der Stadt war angespannt.