Wacker Innsbruck holt gegen Hartberg 1. Heimsieg!

Wacker Innsbruck hat das Aufsteiger-Duell der Bundesliga mit dem TSV Hartberg gewonnen und damit den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld geschafft! Beim 2:1-Heimerfolg am Tivoli in der sechsten Runde war Dominik Baumgartner mit zwei Kopfballtoren der Matchwinner (38., 55.). Zakaria Sanogo hatte die Führung für die auswärts weiter punktlosen Steirer erzielt (9.). In der Schlussphase scheiterte Hartberg-Torjäger Dario Tadic mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Wacker-Goalie Christopher Knett (89.).