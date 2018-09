„Ich leide nicht unter Entzugserscheinungen“

Was tun Sie den lieben langen Tag?

Ich habe als Präsident des Wissenschafts- und Technologiefonds einiges zu tun, da bringe ich mich sehr ein. Aber ich genieße es außerordentlich, nicht mehr pausenlos verfügbar sein zu müssen. Einfach irgendwo rauszufahren, sei es in das Haus meiner Frau am See oder mein ursprüngliches Elternhaus in Niederösterreich, das würde ich mir nicht mehr nehmen lassen.