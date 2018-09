So wird Lernen dieses Jahr zum Kinderspiel!

Der erste Zahnarztbesuch meiner Tochter (5) steht an. Leider hat ihre Cousine ihr erzählt, wie schrecklich es dort sei, und nun will sie partout nicht mitkommen. Was kann ich tun?



Versprechen Sie Ihrer Tochter, dass bei den ersten Zahnarztbesuchen nichts Schmerzhaftes passieren wird, und suchen Sie sich einen Arzt, der auf Kinder spezialisiert ist und hier mit Ihnen an einem Strang zieht. Die meisten Zahnärzte, die Kinder behandeln, sind gerne bereit, sich anfangs Zeit zu nehmen und z.B. erst einmal ihre „Werkzeuge“ herzuzeigen. So entwickelt sich eine Vertrauensbasis. Fragen Sie daher bei Ihrem Zahnarzt nach und erzählen Sie ihm von der Angst Ihrer Tochter. Viele Dentisten bereiten Kinder dann auch auf den Folgetermin vor und erklären ihnen ehrlich und altersgerecht, was beim nächsten Mal passieren wird. So können auch Sie Ihrer Tochter sagen, dass es schon sein könne, dass es ein bisschen weh tut, wenn der Zahnarzt bohrt; dass dieser sich aber sehr bemühe und es auch nicht lange dauern werde. Bitte keine Schwindeleien à la „Es wird gar nicht wehtun“ - Eltern oder Ärzte, die man beim Lügen erwischt, sind für Kinder nicht vertrauenswürdig und schüren die Ängste nur umso mehr.