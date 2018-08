Chemnitzer FC verachtet menschenfeindliche Randale

Der deutsche Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC reagiert auf die menschenfeindlichen Krawalle in der Stadt mit Verachtung! Außerdem kündigte der Klub an, dass er Meldungen, nach denen auch dem Verein zuzuordnende Hooligan-Gruppen an den Aktionen beteiligt sein sollen, nachgehen wolle. Jeder Fan, jedes Mitglied und jeder Beteiligte würden aufgefordert, sachdienliche Hinweise zu liefern.