So brutal lief Verhaftung durch Erdogans Polizei

Die in der Türkei monatelang festgesetzte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu ist am Sonntag nach Deutschland zurückgekehrt. Nun schildert die 34-Jährige, wie brutal die türkischen Polizeikräfte bei ihrer Verhaftung vorgegangen waren. Sogar der kleine Sohn (2) der Journalistin, die aus Neu-Ulm stammt, war mit einer Waffe bedroht worden. Tolu hatte in Istanbul für die linke Nachrichtenagentur ETHA gearbeitet. Auch ihr Ehemann Suat Corlu saß über Monate in Haft, ihr kleiner Sohn Serkan verbrachte mehrere Monate mit seiner Mutter in der Zelle.