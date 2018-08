Adapter gehören zu den populärsten Apple-Produkten

Als Apple vor rund zwei Jahren beim iPhone 7 den Kopfhöreranschluss entfernt hat, rumorte es kurz in der Fangemeinde, letztlich akzeptierten die meisten Nutzer den fehlenden Anschluss aber schnell - und griffen zum Adapter. Zahlen des US-Händlers Best Buy zeigen nun: Seit es den Kopfhörer-Anschluss am iPhone nicht mehr gibt und Apple bei Notebooks voll auf USB-C setzt, gehören Adapter zu den meistverkauften Apple-Produkten.