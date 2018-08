Zusammenbruch: Leser sorgen sich um Kneissl

Dass sich Kneissl jedoch nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt, zeigte sie erst im April. Damals war die Ministerin wegen einer Entzündung in Folge einer schweren Viruserkrankung zehn Tage lang im Krankenhaus gelegen. Kaum, dass sie wieder sitzen konnte, hing sie nicht nur an Infusionen, sondern auch wieder am Handy, um ihre Arbeit fortzusetzen. Hat sich die Außenministerin also zuletzt einfach zu viel zugemutet? Eine rasche und vollständige Genesung ist ihr in jedem Fall zu wünschen.