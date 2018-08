Tricks bei Vettels Auto? Hamilton sorgt für Wirbel

„Die haben ein paar Sachen am Auto gemacht, ein paar Tricks drauf gehabt. Ich habe gemacht, was ich konnte“, so Hamilton nach dem Rennen in Spa. Der Brite stellt jedoch klar, dass es sich dabei nicht um Betrugsvorwürfe in Richtung Ferrari handelt. „Ich sage nicht, dass es etwas Illegales ist. Tricks sind etwas, was dabei hilft, eine Extra-Performance zu bringen. Wir haben alle Tricks an unseren Autos. Es ist einfach etwas Besonderes. Ich weiß nicht, was an ihrem Auto ist. Daher kann ich auch nicht sagen, ob es legal oder illegal ist.“