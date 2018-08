Österreicher schaffen 3:1-Sensation gegen Portugal

Österreichs Volleyball-Herren haben in der EM-Qualifikation für eine veritable Sensation gesorgt! Drei Tage nach der 0:3-Abfuhr in Portugal revanchierte sich das ÖVV-Team mit einem 3:1-(24,-21,23,24)-Erfolg in Zwettl. Die Auswahl von Teamchef Michael Warm knöpfte damit als erste Mannschaft in Gruppe D dem bis dahin makellosen Tabellenführer Punkte ab und feierte drei unerwartete Zähler. „Wir hatten zwei schlechte Spiele in der Quali, haben aber gewusst, dass wir irgendwann explodieren würden. Es war ein Arbeitssieg, lustig war es nicht“, meinte Peter Wohlfahrtstätter in einer ersten TV-Reaktion. Thomas Zass freute sich über „super Punkte. Jetzt sind die Karten neu gemischt.“