Salzburger Matzinger holt Para-EM-Gold über 400 m!

Der Salzburger Leichtathlet Günther Matzinger hat am Freitag bei den Para-Europameisterschaften in Berlin die Goldmedaille im 400-m-Lauf erobert. Damit holte der zweifache Paralympicssieger und zweifache Weltmeister auch den EM-Titel. In 50,34 Sekunden setzte sich der 31-Jährige vor Andonis Aresti aus Zypern (50,98) und dem Serben Ivan Cvetkovic (51,49 Sek.) durch.