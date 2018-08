Haben wir ein Gewaltproblem an unseren Schulen?

Gewalt im Klassenzimmer war immer schon eine Realität, mit der Schüler und Lehrer konfrontiert waren, doch der rapide Anstieg ist schockierend! Jetzt wurde eine Brennpunkt-Schule in Berlin von der Schulleiterin in den Fokus gerückt: Gewalt und Drogen stehen dort an der Tagesordnung, Mitarbeiter trauen sich nicht mehr in die Schule (krone.at berichtete). Wir fragen nach, wie es den Eltern, den Schülern und den Lehrern in Österreich mit dem Schulalltag geht.