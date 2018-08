Direktorin deckt Gewalteskalation an Schulen auf

Ganz Deutschland und jetzt auch Österreich redet über sie: Doris Unzeitig aus Oberösterreich war bis vor Kurzem Schulleiterin einer Brennpunktschule in Berlin, wo Gewaltausbrüche und Drogeneskalation an der Tagesordnung stehen. Nun deckte sie die Missstände auf, gab auch den Behörden die Schuld an den vielen schockierenden Problemen.