Steaua-Boss: „Rapid schwach, werden sie zerstören“

Der streitbare Chef des Klubs meinte nach dem Match in einem rumänischen TV-Interview: „Diese Mannschaft (Anm.: Rapid) ist zu schwach, um uns in Bukarest Probleme zu bereiten. Ich kann mir nicht erklären, wie wir dieses Spiel verlieren konnten.“ Eine Kampfansage in Richtung der Hütteldorfer. Und er ging sogar noch weiter: „Im Rückspiel werden wir sie zerstören.“ Dieses findet kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) in Rumänien statt.