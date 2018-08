Superstar Ronaldo zeigt seine Juve-Familie

Ronaldos PR-Maschine läuft also auch in Turin schon auf Hochtouren. Das beweist nicht zuletzt sein neuer Deal mit DAZN. Der weltweite Live- und On-Demand-Sportstreaming-Sender hat mit CR7 am Mittwoch seinen ersten globalen Markenbotschafter bekanntgegeben. Der 112-Millionen-Mann soll die bestehenden Märkte in Deutschland, Österreich, Italien, Kanada und Japan vorantreiben. „Cristiano Ronaldo ist ohne Zweifel schon jetzt eine Legende, die von den Fans geliebt wird - und deswegen wollen wir mit ihm zusammenarbeiten. Er ist selbst ein riesiger Sportfan, und es ist perfekt, ihn als Botschafter für unsere Arbeit zu gewinnen“, begründete DAZN-Chef James Rushton den Deal. Am Samstag wartet dann mit Lazio Rom auch die nächste sportliche Herausforderung auf den neuen Superstar der italienischen Serie A.