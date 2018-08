„Die Siedler“ feiern Wiederauferstehung

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums hat Ubisoft am Dienstag auf der Gamescom in Köln die Rückkehr des klassischen Aufbaustrategie-Hits „Die Siedler“ angekündigt. Das Spiel wird unter Leitung von Volker Wertich, dem Schöpfer der Marke, entwickelt und soll ab Herbst 2019 für den PC erhältlich sein, wie der Publisher mitteilte. Für die Neuauflage sollen demnach bekannten Gameplay-Mechaniken mit „neuen Features“ wie einem neuen Nahrungs-System und einem System für Teamarbeit in Produktionsgebäuden mit „hochmoderner Technik“ kombiniert werden.