Tipps, Spiele und Bücher für kleine Leseratten

Die Ergebnisse des Volksschul-Lesetests PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) aus dem Jahr 2017 sitzen Lehrern und Eltern noch in den Knochen. So enthüllte die letzte Erhebung, dass jedes sechste Schulkind in Österreich kaum lesen kann. Und auch sonst liegt die Bundesrepublik lediglich im EU-Mittelfeld. Grund genug, gleich beim Schulstart die Lesekompetenz zukünftiger Bücherratten sicherzustellen. Wir verraten Ihnen nicht nur, was Sie tun können, um Ihr Kind zum Lesen zu bewegen, sondern verlosen auch zahlreiche Bücher und Spiele zum Thema. So fällt das Lesenlernen garantiert viel leichter!