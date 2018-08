Platz zwei für Amer Hrustanovic in Dortmund

Griechisch-Römisch-Ringer Amer Hrustanovic (AC Wals) hat beim stärksten Weltcupturnier des Jahres, dem Großen Preis von Deutschland in Dortmund, in der Gewichtsklasse bis 87 kg erst im Finale gegen den Vize-Weltmeister und Olympia-Dritten Denis Kudla aus Deutschland mit 1:2 verloren. Hrustanovic kämpfte Anfang des Jahres mit einer schweren Lungenerkrankung, befindet sich aktuell wieder in Topform.