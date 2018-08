200 Österreicher sitzen im Ausland im Gefängnis

Ex-Judoka spielt mit Gericht Katz und Maus

Es war der tiefe Fall eines Sporthelden: Der zweifache Olympiasieger Peter Seisenbacher wurde wegen Verdacht auf Missbrauch zweier früherer Judoka-Schülerinnen angeklagt. Doch der 57-Jährige tauchte unter. Er konnte zwar nach einem Haftbefehl in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefasst werden, doch seither geht das Tauziehen um einen Prozess in der Heimat weiter. Auch mehr als ein Jahr nach der Festnahme bleibt unklar, wann der Ex-Judoka in Wien vor Gericht gestellt werden kann. Zwei in Kiew anberaumte Verfahren zeigen, dass Seisenbacher alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte: Er will in der Ukraine bleiben.