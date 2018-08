Bulgarien: Daniel Habesohn erreicht Viertelfinale

Daniel Habesohn hat beim Turnier in der Tischtennis-World-Tour in Panagjurischte das Viertelfinale erreicht. Der 32-Jährige setzte sich am Freitag im Achtelfinale gegen den 23-jährigen Japaner Masataka Morizono mit 4:2 (-12,6,5,-7,7,6) durch.