Fan-Randale in Wien: Polizistin erleidet Beinbruch

Bis zu 600 slowakische Fußballfans kamen nie in der Heimstätte von Rapid an. Sie hatten in einem Zug der U4 in der Nähe der Station Schönbrunn eine Tür aufgerissen, unbestätigten Gerüchten zufolge auch die Notbremse gezogen. Augenzeugen berichteten, dass die Slowaken die einschreitende Polizei mit Sprechchören a la „Rassist - Faschist - Hooligan“ bedachten. Mitten unter den Anhängern befand sich demnach ein Vorsänger der führenden Austria-Wien-Fangruppe „Fanatics“.