Grazer Forscher verschmelzen Mensch und Drohne

Die HoloLense macht es auch möglich, dass die jeweilige Kopfhaltung des Nutzers an die Drohne übertragen wird und diese so flexibel die Blickrichtung anpassen kann. Zusätzlich kann die Drohne mittels Körperbewegungen gesteuert werden - so als ob der eigene Körper mit der Drohne verschmolzen wäre. „Das ist die natürlichste Art der Steuerung, am einfachsten zu lernen und am schnellsten umzusetzen“, erzählen die Forscher. „Die Drohne sendet nicht einfach ein Videobild zurück, das erst am Computer angesehen und analysiert werden muss. Die Experten können über das Headset direkt in die Umgebung eintauchen und die Drohne intuitiv durch sie hindurchsteuern.“