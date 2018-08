Blitz, Kälte, Wasser: Was hat das Drama ausgelöst?

Nach dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua mit Dutzenden Toten am Dienstag wird über die Ursachen für das Unglück spekuliert. Dass ein Blitzschlag beim Einsturz eine Rolle gespielt haben könnte, schloss am Dienstagabend der Zivilingenieur Helmut Wenzel in der „ZiB 2“ aus. Der Ex-Vorstand des Institutes für Betonbau an der TU Graz, Lutz Sparowitz, glaubt, dass es entweder Probleme mit einem Tragseil oder mit dem Fundament eines Pfeilers gegeben haben könnte. Und es gibt auch schon die ersten Schuldzuweisungen. Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli forderte am Mittwoch die Führung des Autobahn-Betreibers zum Rücktritt auf.