Sicherheitscheck mit Drohnen für unsere Brücken

„Wir überprüfen alle unsere Brücken grundsätzlich alle zwei Jahre, und alle sechs Jahre gibt es eine umfassende Kontrolle. Neuerdings setzen wir auch Drohnen dort ein, wo man nur schwer hinkommt, wie bei sehr hohen Brücken“, so fasst Asfinag-Chef Rainer Kienreich die Kontrollmechanismen auf Österreichs Straßen, Autobahnen und in Tunnels zusammen. Zum dramatischen Fall in Italien kann der Geschäftsführer vorerst kein Urteil abgeben, da die Österreicher den genauen Kontrollvorgang im Nachbarland nicht kennen. Selbstverständlich drückt die Asfinag allen Angehörigen sowie Betroffenen der Tragödie ihr tiefstes Mitgefühl aus.