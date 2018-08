So spielt Apple den Wert seiner Immobilien runter

Dabei gibt es mitunter extreme Auffassungsunterschiede über die tatsächlichen Vermögenswerte. So behauptet Apple in einer Beschwerde aus dem Jahr 2015, dass mehrere Immobilien in und um den neuen, kolportiert fünf Milliarden teuren Firmensitz in Cupertino lediglich 200 Dollar wert sind. Geschätzt wurden sie von einem Gutachter auf eine Milliarde Dollar. In einem anderen Fall wurde Besitz des Unternehmens von offizieller Behördenseite mit 384 Millionen Dollar veranschlagt - auch hier entgegnete der Konzern, dass sich der Wert nur auf 200 Dollar belaufe.