Slovan: Ein Weckruf in der allgemeinen Erstarrung

Die alten Betonränge strahlen Hitze aus, Frauen und Kinder feuern Slovan an, die im Dunkelblau spielende Mannschaft aber spielt völlig lustlos. Nitra geht mit ihrem ersten Torschuss in Führung (44.), man nimmt das mit stoischer Ruhe zu Kenntnis. Einige Slovan-Veteranen sitzen in Anti-Rapid-T-Shirts im Stadion, als Österreicher ist man hier wohl momentan nicht so beliebt. Am Platz der Ultras schwenken zwei Zehnjährige die Fahnen, davon wird die Sicht des Publikums nicht besser, aber das stört hier niemanden.